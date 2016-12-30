突发！国家存储器基地项目今日在武汉光谷开工
12月30日，由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投资建设的国家存储器基地项目，在武汉东湖高新区正式动工建设。该项目总投资240亿美元，主要生产存储器芯片，总占地面积1968亩。 湖北省副省长许克振宣布国家存储...
12月30日，由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投资建设的国家存储器基地项目，在武汉东湖高新区正式动工建设。该项目总投资240亿美元，主要生产存储器芯片，总占地面积1968亩。 湖北省副省长许克振宣布国家存储...
12月28日，腾讯公司高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙在2017微信公开课PRO版上宣布微信小程序将于1月9日正式上线。腾讯云率先同步发布微信小程序解决方案，并配套推出低至3元起的小程序优惠套餐和小程序长期扶持计划，进一步降低小程序开发...
奥巴马宣布报复俄罗斯网络攻击 据新华网消息，美国总统奥巴马29日宣布，因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举而对俄进行制裁。此外，据央视新闻客户端消息，当地时间12月29日，白宫正式就黑客干扰美国大选对俄罗斯发起制裁。当天，美国总统奥巴...
12月9日，2016中国存储峰会在北京举行，Cavium/QLogic中国区总经理卢涛介绍了最新的基于ARM按机构的ThunderX服务器，它是目前唯一支持双路架构的ARM芯片服务器。从用户体验上讲，性能与英特尔差不多；高集成度；可以针对一...
2020年电商交易额达40万亿 近日，商务部、中央网信办、发展改革委三部门联合发布《电子商务“十三五”发展规划》。《规划》以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念贯穿全文，树立“发展与规范并举、竞争和协调并行、开放和安全并重”三大原则形...
想体验最新的GPU加速性能吗？想感受最快的IB网络速度吗？有好的深度学习应用想要展示吗？ 12月28日下午，联泰集群（北京）科技有限公司在北京举行 “Tesla GPU如虎添翼神州巡展-联泰集群GPU集群大会”，并联手NVIDIA、Mell...
近期一直有消息称Optane技术使用尚处探索期，所以我们有理由相信英特尔是决定要换一个姿势入 “坑”了——联想ThinkPad T570将运行英特尔Optane内存，但不用于主存储，而是主要充当二级存储并在笔记本中用于缓存。 T570在3月...
12月22日，烽火通信与美国超微联合成立的烽火超微信息科技有限公司在武汉揭牌，烽火超微将致力于开展高端服务器、存储系统等相关软硬件产品的研发、生产和销售。 据悉，烽火超微将以“五年内取得国内服务器相关市场份额前五地位作为第一阶段的发展目标。...
从我驾车体验来看，常常是刚提速到80迈，也就是接近发动机理想转速时，接下里要做的就是减速，进入低速、等待状态。可以说，平均车速过慢，是造成城市堵车的原因之一，同时也加剧尾气排放对于空气的污染，因为低速状况下汽油燃烧不充分污染加剧。 红绿灯控...
苹果将AI技术用于合成图片增强真实感 近期，苹果公开了首份以新技术合成拟真图片的研究文件，以便利于未来的人工智能(AI)训练。在这份由6位苹果科学家参与的研究中，苹果开发出一种名为模拟与非监督学习(simulated+unsupervise...