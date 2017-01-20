从模仿游戏到机器学习（文末有彩蛋）
当前，也许大家正在忙准备回家的归途，但相信在匆忙中也一定不会错过对当下热点的关注，例如机器学习。作为DOIT的王牌栏目，“科技官”（映客号：297275480）的三位女主播决定在小年里为大家分享机器学习的热点盛宴，带来《从模仿游戏到机器学习...
当前，也许大家正在忙准备回家的归途，但相信在匆忙中也一定不会错过对当下热点的关注，例如机器学习。作为DOIT的王牌栏目，“科技官”（映客号：297275480）的三位女主播决定在小年里为大家分享机器学习的热点盛宴，带来《从模仿游戏到机器学习...
企业级基础云服务商青云QingCloud日前宣布与中兴软创联合打造江苏农产品电子商务交易中心。该中心将以农产品网络交易平台、农产品信息咨询服务平台以及农产品展示平台为核心，融合线上线下资源，整合物流配送网络，打造一个极具影响力的农产品交易综...
1月19日，滴滴出行与密歇根大学宣布达成战略合作，双方将围绕“智慧交通”进行前沿技术的学术研究、成果转化，以及科研人才的培养。这是滴滴出行首次与国外高校进行深度合作，也表明了滴滴出行加大在前沿科学领域探索的力度和决心。 双方代表签署战略合作...
2017 年 1 月 19日，中国北京 — NetApp公司（纳斯达克股票代码：NTAP）近日宣布其又一全球卓越中心（Global Center of Excellence）已于印度班加罗尔正式落成，并借此启动NetApp首个初创企业加速计...
奥运会上运动员角逐金牌，这个备受关注的国际盛会也是各国企业代表争夺的赛场。 1月19日，奥委会宣布阿里巴巴成为2018年至2028年夏季奥运会和冬季奥运会的顶级赞助商，随即有美国资深体育记者爆料称亚马逊也参与此次顶级赞助商竞标，几轮报价和评...
半夜睡不着，爬起床来走到阳台去抽支烟，发现一只蟑螂，于是跟它聊了很长时间。把我对老婆的不满，对上司的不爽，对老板的压榨通通发泄给它听。烟抽完了，于是我狠狠一脚踩死了它，睡觉了……没办法，它知道的太多了…… 以上不过是笔者从网上转载的一个笑话...
又是紫光集团！1月18日下午17时，总投资2600亿元的紫光南京半导体产业基地项目正式落户南京。 紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁于英涛1月18日晚21点在朋友圈转发了该签约消息，于在发布的推文中称：2600亿投资南京，是我们的骄傲。...
奥运会上运动员角逐金牌，这个备受关注的国际盛会也是各国企业代表争夺的赛场。 1月19日，奥委会宣布阿里巴巴成为2018年至2028年夏季奥运会和冬季奥运会的顶级赞助商，随即有美国资深体育记者爆料称亚马逊也参与此次顶级赞助商竞标，几轮报价和评...
DOIT科技官 映客号：297275480 直播时间：2017年1月20日 14:00-15:00 直播内容：从《模仿游戏》到“机器学习” 电影介绍了“计算机科学之父”艾伦·图灵凭借他发明的破译密码机器——Christopher协助盟军破...
新年刚过，亚信集团董事长田溯宁赶赴美国参加2017年度国际消费电子产品展（CES），在那里遇到了丁健——亚信集团的另一位创始人，两人天天健步，后来李彦宏、杨元庆也陆续加入进来。 一群老IT人相聚一起，相聊甚欢，让田溯宁百感交集。 成立于19...