春节各省旅游收入排行榜出炉：15省份超过100亿元
2017年春节假期已结束，在已经公布春节旅游收入的28个省份中，广东以366.4亿元列旅游总收入排行榜第一名，四川省是接待游客总数最多的省份，达6383.59万人次。 根据排行榜中的数据显示，15省份旅游总收入均超过100亿元，分别为广东、...
2017年春节假期已结束，在已经公布春节旅游收入的28个省份中，广东以366.4亿元列旅游总收入排行榜第一名，四川省是接待游客总数最多的省份，达6383.59万人次。 根据排行榜中的数据显示，15省份旅游总收入均超过100亿元，分别为广东、...
新华社日前播发《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》。这份2017年的中央一号文件继续锁定“三农”工作，把深入推进农业供给侧结构性改革作为新的历史阶段农业农村工作主线。中央农村工作领导小组副...
亚马逊公司第四季度财报于近日公开，众多投资人黯然失色，其云业务营收低于市场预期，由此，亚马逊股票在周五直线下跌29.75美元，市值蒸发140亿美元。但据Synergy公司的研究报告指出，AWS（亚马逊云业务）仍拥有强大的竞争力。 财报显示，...
姜震走马上任 加盟联想 来自三星的姜震将担任联想副总裁，并全面负责MBG（移动业务集团）中国业务的产品策略及产品管理，包括产品组合、产品规划和运营。对此消息，姜震本人给予确认。 昨日晚间，联想集团高级副总裁、MBG联席总裁乔健发布内部公开信...
Terra Bella是Google在2014年以5亿美元收购的卫星成像公司（收购前公司名为Skybox），昨日谷歌宣布旗下Skybox Imaging卫星业务将出售给位于旧金山的初创企业Planet Labs。 Planet Labs是遥...
从电商巨头向科技巨头华丽转身的阿里巴巴，正在凭借技术创新受到越来越多的海外关注。春节期间，《麻省理工科技评论》（MIT Technology Review）刊登专题文章报道阿里在中间件技术领域的雄厚实力，并介绍了通过阿里云提供服务的互联网中...
Snapchat母公司Snap Inc.今日向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请，目标融资30亿美元。该公司透露其每年销售额超过4亿美元，每日活跃用户达1.58亿人。据悉，Snap即将于3月上市，估值或将高达250亿美元，这是自Fa...
本文来自青云QingCloud CEO 黄允松（Richard Huang）在1月5日媒体答谢会上的演讲，分享了他对云服务价值与使命的理解，对云计算未来机遇的展望，以及对人工智能（AI）时代的畅想。 又是新的一年，作为在IT界多年的从业者，...
苹果、IBM 和联合航空合作 联手打造更好的航班体验 苹果、IBM 和美国联合航空公司本周四宣布，将合作为联合航空公司员工开发下一代应用，让他们可以更轻松的改进顾客的航班体验。这些应用将协助联合航空公司的员工处理顾客需求，并更好的维护已经部...
当科技遇上艺术，当英特尔遇上春晚，能碰撞出怎样的火花？是160多位演员的翩翩起舞，是古典唯美与现代科技的惊艳结合，是英特尔蓝与中国红的完美交融。英特尔与央视春晚首度牵手，合力打造今年央视春晚最为创新的节目之一《清风》，基于英特尔Curie模...
美国当地时间1月26日，蚂蚁金服宣布与全球知名汇款服务公司MoneyGram（速汇金）达成协议，将以约8.8亿美元对其进行并购。 MoneyGram成立于1940年，总部位于美国达拉斯，分支机构遍布30多个国家，并且在全球200多个国家与地...
1月24日晚间，阿里巴巴公布了截止2016年12月31日的2017财年第三季度财报，云计算付费用户数量同比翻番，推动阿里云营收连续第7个季度保持三位数增幅。数据显示，该季度云计算业务营收为17.64亿元，同比增长115%，付费用户数量达到7...
IBM公司与美国陆军签署了一项价值6200万美元的重大协议，美陆军将在其位于阿拉巴马州亨茨维尔市附近的红石兵工厂（Redstone Arsenal）采用IBM云计算解决方案进行建造运营。 该笔交易合同期为一年，其中包括四个额外的一年期期权，...
对象存储是一个相对较新并且在持续稳步增长的市场部分。对于新手而言，对象存储用于保存大量非结构化数据，其中每个“对象”实际上是一个没有特定格式的文件(也称二进制文件)。实际上，从小的对象(人类可读取文件)到媒体(音频和视频)或其它行业特定格式...
面对云计算的大趋势，企业是否做好了准备？如何受益于先行者的云最佳实践？向云转型有何风险？1月18日，Gartner研究总监曾劭清向媒体分享了其研究心得。 中国公有云市场成熟度偏低，但有自己的特点 曾劭清谈到IT消费总额可以分为数据中心系统、...
1 月 22 日，中国科学院国家天文台与阿里云正式成立“天文大数据联合研究中心”，双方在北京举办了合作协议签字暨研究中心揭牌活动。阿里云将作为天文台云计算大数据领域唯一战略合作伙伴，共同推进天文学科研和科普教育工作。 继去年 10 月双方在...
CNNIC：网民达7.31亿 近一半网民使用直播 中国互联网络信息中心(CNNIC)今日公布了第39次全国互联网发展统计报告。自1998年以来，中国互联网络信息中心形成了每年年初和年中定期发布《中国互联网络发展状况统计报告》的惯例。该报告主...
1月22日下午消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称为《报告》）。《报告》显示，截至2016年12月，中国网民规模达7.31亿，相当于欧洲人口总量，互联网普及率达到53.2%。中国...
1月22日，好未来教育云与阿里云在北京举行发布会，宣布双方达成战略合作，确立在教育行业云计算、大数据等领域的合作意向，将好未来教育云优质的教育科技积淀与阿里云的先进技术充分结合，为社会提供更多优质教育服务。 （左起）好未来集团副总裁兼教育云...
日前，Software AG在德国达姆施塔特发布了其关于2017年零售业的六项预测，新一轮预测建立在该公司2016年度的精确预测基础之上，包括零售商将努力开辟新渠道、极客化商铺、使用新技术改善存货管理、预测顾客需求等内容，实现与亚马逊的销售...
当前，也许大家正在忙准备回家的归途，但相信在匆忙中也一定不会错过对当下热点的关注，例如机器学习。作为DOIT的王牌栏目，“科技官”（映客号：297275480）的三位女主播决定在小年里为大家分享机器学习的热点盛宴，带来《从模仿游戏到机器学习...
企业级基础云服务商青云QingCloud日前宣布与中兴软创联合打造江苏农产品电子商务交易中心。该中心将以农产品网络交易平台、农产品信息咨询服务平台以及农产品展示平台为核心，融合线上线下资源，整合物流配送网络，打造一个极具影响力的农产品交易综...
1月19日，滴滴出行与密歇根大学宣布达成战略合作，双方将围绕“智慧交通”进行前沿技术的学术研究、成果转化，以及科研人才的培养。这是滴滴出行首次与国外高校进行深度合作，也表明了滴滴出行加大在前沿科学领域探索的力度和决心。 双方代表签署战略合作...
2017 年 1 月 19日，中国北京 — NetApp公司（纳斯达克股票代码：NTAP）近日宣布其又一全球卓越中心（Global Center of Excellence）已于印度班加罗尔正式落成，并借此启动NetApp首个初创企业加速计...
奥运会上运动员角逐金牌，这个备受关注的国际盛会也是各国企业代表争夺的赛场。 1月19日，奥委会宣布阿里巴巴成为2018年至2028年夏季奥运会和冬季奥运会的顶级赞助商，随即有美国资深体育记者爆料称亚马逊也参与此次顶级赞助商竞标，几轮报价和评...
半夜睡不着，爬起床来走到阳台去抽支烟，发现一只蟑螂，于是跟它聊了很长时间。把我对老婆的不满，对上司的不爽，对老板的压榨通通发泄给它听。烟抽完了，于是我狠狠一脚踩死了它，睡觉了……没办法，它知道的太多了…… 以上不过是笔者从网上转载的一个笑话...
又是紫光集团！1月18日下午17时，总投资2600亿元的紫光南京半导体产业基地项目正式落户南京。 紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁于英涛1月18日晚21点在朋友圈转发了该签约消息，于在发布的推文中称：2600亿投资南京，是我们的骄傲。...
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DOIT科技官 映客号：297275480 直播时间：2017年1月20日 14:00-15:00 直播内容：从《模仿游戏》到“机器学习” 电影介绍了“计算机科学之父”艾伦·图灵凭借他发明的破译密码机器——Christopher协助盟军破...
新年刚过，亚信集团董事长田溯宁赶赴美国参加2017年度国际消费电子产品展（CES），在那里遇到了丁健——亚信集团的另一位创始人，两人天天健步，后来李彦宏、杨元庆也陆续加入进来。 一群老IT人相聚一起，相聊甚欢，让田溯宁百感交集。 成立于19...