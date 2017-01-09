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业界

微信小程序是在走企业级应用产业的老路么？

王珂玥评论(0)

微信小程序今日凌晨发布，不失张晓龙的一年之约。他前几日的披露了小程序蓝图更让业界为此热议，更有基于小程序的创业者，半年前已开始行动于此布局。似乎，小程序已成一种未来，张晓龙那种”二维码“的大时代不远了。但正如投资界流行的那句名言“在别人贪婪...

业界

富士施乐发布“智能工作平台”并启用马思纯为品牌形象代言人 以加速业务转型

谢 世诚评论(0)

在移动互联、云技术、大数据及社交网络快速发展的今天，人们的生活、工作方式以及各行各业的业务模式也随之不断改变，人们期待更高效、低成本、安全、可随时随地工作、能兼顾工作与生活的工作方式。 今天下午， 富士施乐（中国）有限公司在上海发布了全新“...

业界

【0106今日热点】DOIT科技官:解读CES2017

王珂玥评论(0)

今天，“DOIT科技官”的三位女主播将会再次出镜，把远在美国的CES拉到现场！敬请关注映客直播号297275480. 2017年美国拉斯维加斯国际消费电子展CES于1月5-8日举行，作为最重要的科技行业展会之一，历年各大消费电子巨擘都会展示...

企业IT

大疆&希捷组队，无人机容量120GB无压力

崔 欢欢评论(0)

去年6月份，希捷就已经提及未来发展，将其存储技术添加到新设备，目标市场锁定在无人机和机器人上。如今身体力行，与无人机制造商大疆合作开发无人机的机载存储。 它们称无人机上的摄像机分辨率正在增强，航行时间也在加长，这些都意味着飞行状态中越来越多...