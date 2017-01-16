IDC预计2020年全球机器人技术支出将达到1880亿美元
1月10日，IDC最近更新的《全球商用机器人技术支出指南》显示，到2020年，全球机器人技术及相关服务支出将从2016年的915亿美元（约合6,300 亿元人民币）增长到1880亿美元（约合1万3千亿元人民币），即在现有的基础上增加一倍以上...
1月10日，IDC最近更新的《全球商用机器人技术支出指南》显示，到2020年，全球机器人技术及相关服务支出将从2016年的915亿美元（约合6,300 亿元人民币）增长到1880亿美元（约合1万3千亿元人民币），即在现有的基础上增加一倍以上...
据国外媒体报道，欧盟委员会近日公布报告草案：将机器人划入“电子人”类别，使他们也具备法律地位，欧洲议会已经通过决议，敦促欧盟就机器人伦理问题展开行动。为了敦促欧盟采取行动，欧洲议会议员Mady Delvaux在欧洲议会上提出了一项决议，指出...
一场有“热度”的发布会，1月14日在北京上地的神州数码集团股份有限公司举行。 当天下午，神州数码联合京东和斑马技术宣布“物联网+电商物流联合实验室”在京正式启动。该三方联合实验室，是一个以京东顺义样板仓的示范应用为依托，本着“共同探索、开创...
据新华社北京1月15日电，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》全文如下。 随着信息网络技术迅猛发展和移动...
今天是令人激动的一天，微软在人工智能（AI）领域又取得了新的进展。我们就收购人工智能初创公司Maluuba事宜达成了共识。Maluuba是总部位于蒙特利尔市的一家公司，拥有全球最令人瞩目的聚焦自然语言理解的深度学习研究实验室。Maluuba...
1月13日，阿里巴巴集团CEO张勇发出全员信，紧扣“五新”战略宣布新的组织升级布局。阿里巴巴集团CTO（首席技术官）张建锋（花名行癫）将兼任阿里云事业群CTO，阿里云各技术团队向他汇报，同时其在阿里云CTO的职责上向总裁胡晓明汇报，进一步整...
1月12日，销售易宣布获得腾讯领投的2.8亿元人民币D轮融资，同时发布了基于PaaS平台的教育、财富理财、家装、传媒、医疗等五个行业解决方案，其合作伙伴也同时亮相。也许，令行业伙伴与客户耳熟的是，销售易创始人&CEO史彦泽在演讲中提...
你看过“I，Robot”这部电影吗？如果你看过，是不是还记得这样一个场景：当警探史普纳进入庄严威武的USR公司时，公司大厅那个巨大的俯身凝视人类的机器人塑像？谈到 “I，Robot”观感时，有人使用了“不寒而栗”这个词，“感觉到发自脊背的寒...
我们所在的世界，新增了一种吃人的怪物，当它拖着重达几吨的身躯，呼呼呼的在路上狂奔的时候，旁边开私家车的、走路的、骑单车的，都无一不感到胆战心惊，巴不得赶紧躲得远远的，甚至方圆数十米都能感受到它像沙尘暴一样卷土而来。 这种吃人的怪物，就是为现...
土耳其伊斯坦布尔的第一条地铁修建于1875年，是世界上最古老的地铁线路之一。为了缓解这座1000万人口特大城市的交通拥塞状况，伊斯坦布尔地铁三期工程已经完工，总长度达到110.5千米；其中UUC线路将是土耳其第一个无人驾驶的地铁线，自动化程...