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企业IT

IBM敲定美陆军6200万美元私有云合同

张 妮娜评论(0)

IBM公司与美国陆军签署了一项价值6200万美元的重大协议，美陆军将在其位于阿拉巴马州亨茨维尔市附近的红石兵工厂（Redstone Arsenal）采用IBM云计算解决方案进行建造运营。 该笔交易合同期为一年，其中包括四个额外的一年期期权，...

业界

对象存储九大关键特征

崔 欢欢评论(0)

对象存储是一个相对较新并且在持续稳步增长的市场部分。对于新手而言，对象存储用于保存大量非结构化数据，其中每个“对象”实际上是一个没有特定格式的文件(也称二进制文件)。实际上，从小的对象(人类可读取文件)到媒体(音频和视频)或其它行业特定格式...

业界

从模仿游戏到机器学习（文末有彩蛋）

王珂玥评论(0)

当前，也许大家正在忙准备回家的归途，但相信在匆忙中也一定不会错过对当下热点的关注，例如机器学习。作为DOIT的王牌栏目，“科技官”（映客号：297275480）的三位女主播决定在小年里为大家分享机器学习的热点盛宴，带来《从模仿游戏到机器学习...

业界

下一个倒下的会不会是紫光？

王珂玥评论(0)

半夜睡不着，爬起床来走到阳台去抽支烟，发现一只蟑螂，于是跟它聊了很长时间。把我对老婆的不满，对上司的不爽，对老板的压榨通通发泄给它听。烟抽完了，于是我狠狠一脚踩死了它，睡觉了……没办法，它知道的太多了…… 以上不过是笔者从网上转载的一个笑话...

CXO

田溯宁：亚信私有化转型后这三年

谢 世诚评论(0)

新年刚过，亚信集团董事长田溯宁赶赴美国参加2017年度国际消费电子产品展（CES），在那里遇到了丁健——亚信集团的另一位创始人，两人天天健步，后来李彦宏、杨元庆也陆续加入进来。 一群老IT人相聚一起，相聊甚欢，让田溯宁百感交集。 成立于19...

业界

2600亿！紫光集团半导体项目落户南京 布局已成

周 冰评论(0)

又是紫光集团！1月18日下午17时，总投资2600亿元的紫光南京半导体产业基地项目正式落户南京。 紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁于英涛1月18日晚21点在朋友圈转发了该签约消息，于在发布的推文中称：2600亿投资南京，是我们的骄傲。...

专栏

【内部讲话】任正非谈华为的腐败与监管

李 卫忠评论(0)

华为总裁办2017年第2号文件发表了任正非于2016年12月1日在华为监管体系座谈会上发表的讲话。在这次讲话中，任正非指出公司不因为腐败而不发展，也不因为发展而宽容腐败；要建立严格而不恶的规则，人力资源的正向分配，干好了多分钱；监督岗位更多...

云计算

百度大脑 pk 阿里云ET ，获胜的是……

宋 家雨评论(0)

人工智能，城市大脑，当今炙手可热的关键词，从AlphaGO开始，人工智能AI大热，一发不可收拾。如果人工智能只是下围棋，对人类影响和冲击其实有限。但是随着人工智能在外卖、交通红绿灯调度等更加广阔场景应用，技术与人类生活/工作的关系将变得非常...