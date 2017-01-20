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业界

从模仿游戏到机器学习（文末有彩蛋）

王珂玥评论(0)

当前，也许大家正在忙准备回家的归途，但相信在匆忙中也一定不会错过对当下热点的关注，例如机器学习。作为DOIT的王牌栏目，“科技官”（映客号：297275480）的三位女主播决定在小年里为大家分享机器学习的热点盛宴，带来《从模仿游戏到机器学习...

业界

下一个倒下的会不会是紫光？

王珂玥评论(0)

半夜睡不着，爬起床来走到阳台去抽支烟，发现一只蟑螂，于是跟它聊了很长时间。把我对老婆的不满，对上司的不爽，对老板的压榨通通发泄给它听。烟抽完了，于是我狠狠一脚踩死了它，睡觉了……没办法，它知道的太多了…… 以上不过是笔者从网上转载的一个笑话...

CXO

田溯宁：亚信私有化转型后这三年

谢 世诚评论(0)

新年刚过，亚信集团董事长田溯宁赶赴美国参加2017年度国际消费电子产品展（CES），在那里遇到了丁健——亚信集团的另一位创始人，两人天天健步，后来李彦宏、杨元庆也陆续加入进来。 一群老IT人相聚一起，相聊甚欢，让田溯宁百感交集。 成立于19...