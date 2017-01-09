【0109今日热点】春节抢票大战：携程票价猛涨 去哪儿艺龙搭售保险
春节抢票乱象：加价1000余元 购票成功率提高34.6％ 时值春运，名目繁多的火车票“付费抢票”业务正在各大第三方平台如火如荼地开展，多家第三方平台还划定了不同的抢票“级别”，并“明码标价”，有些抢票费用接近原票价的一半，购买“保险”+“抢...
春节抢票乱象：加价1000余元 购票成功率提高34.6％ 时值春运，名目繁多的火车票“付费抢票”业务正在各大第三方平台如火如荼地开展，多家第三方平台还划定了不同的抢票“级别”，并“明码标价”，有些抢票费用接近原票价的一半，购买“保险”+“抢...
微信小程序今日凌晨发布，不失张晓龙的一年之约。他前几日的披露了小程序蓝图更让业界为此热议，更有基于小程序的创业者，半年前已开始行动于此布局。似乎，小程序已成一种未来，张晓龙那种”二维码“的大时代不远了。但正如投资界流行的那句名言“在别人贪婪...
微信小程序在2017年1月9日凌晨终于揭开神秘面纱，正式上线。 小程序是什么？ 小程序是一种无需安装即可使用的手机应用。只需要扫描二维码或者搜一搜就能立即使用。 不同的小程序，能帮你实现不同的功能。 例如，买电影票、餐厅排号、...
在移动互联、云技术、大数据及社交网络快速发展的今天，人们的生活、工作方式以及各行各业的业务模式也随之不断改变，人们期待更高效、低成本、安全、可随时随地工作、能兼顾工作与生活的工作方式。 今天下午， 富士施乐（中国）有限公司在上海发布了全新“...
卫华集团有限公司创建于1988年，是中国重型机械工业协会、中国物料搬运协会和桥式起重机分会副理事长单位，是我国产销量最大、品牌影响力最强的通用起重机械制造行业领军企业。 卫华集团总裁俞有飞在中国智能制造百人年会期间接受笔者采访时指出，中国制...
1月6日，智能制造百人会年会在京召开。 中科院计算机所研究员、博士生导师张云泉受聘为智能制造百人会专家委委员。 张云泉谈到，中科院在高性能计算、大数据等领域积累了大量的技术优势，同时也看到，随着产业的发展，尤其是中国智能制造战略的出台，嵌入...
今天，“DOIT科技官”的三位女主播将会再次出镜，把远在美国的CES拉到现场！敬请关注映客直播号297275480. 2017年美国拉斯维加斯国际消费电子展CES于1月5-8日举行，作为最重要的科技行业展会之一，历年各大消费电子巨擘都会展示...
一场数字化革命在中国正风起云涌。在刚刚过去的2016年，数字化转型的浪潮澎湃到来。正如Gartner 预测，到2020年，大部分公司75%的业务将会是数字化的，或正走在数字化转型的路上。近年来，国家密集推出多项战略规划和行动计划，“互联网+...
去年6月份，希捷就已经提及未来发展，将其存储技术添加到新设备，目标市场锁定在无人机和机器人上。如今身体力行，与无人机制造商大疆合作开发无人机的机载存储。 它们称无人机上的摄像机分辨率正在增强，航行时间也在加长，这些都意味着飞行状态中越来越多...
2017年1月5日，青云QingCloud新年媒体答谢会在京召开，青云CEO黄允松在致辞中谈到以下几个观点： 从大势上看，世界的控制正在改变 黄允松提到，2017年央行将推出数字化货币。目前，90后一半以上的收入都不在银行。传统的控制方式正...