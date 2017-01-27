蚂蚁金服8.8亿美元收购美国汇款服务公司MoneyGram
美国当地时间1月26日，蚂蚁金服宣布与全球知名汇款服务公司MoneyGram（速汇金）达成协议，将以约8.8亿美元对其进行并购。 MoneyGram成立于1940年，总部位于美国达拉斯，分支机构遍布30多个国家，并且在全球200多个国家与地...
美国当地时间1月26日，蚂蚁金服宣布与全球知名汇款服务公司MoneyGram（速汇金）达成协议，将以约8.8亿美元对其进行并购。 MoneyGram成立于1940年，总部位于美国达拉斯，分支机构遍布30多个国家，并且在全球200多个国家与地...
1月24日晚间，阿里巴巴公布了截止2016年12月31日的2017财年第三季度财报，云计算付费用户数量同比翻番，推动阿里云营收连续第7个季度保持三位数增幅。数据显示，该季度云计算业务营收为17.64亿元，同比增长115%，付费用户数量达到7...
IBM公司与美国陆军签署了一项价值6200万美元的重大协议，美陆军将在其位于阿拉巴马州亨茨维尔市附近的红石兵工厂（Redstone Arsenal）采用IBM云计算解决方案进行建造运营。 该笔交易合同期为一年，其中包括四个额外的一年期期权，...
对象存储是一个相对较新并且在持续稳步增长的市场部分。对于新手而言，对象存储用于保存大量非结构化数据，其中每个“对象”实际上是一个没有特定格式的文件(也称二进制文件)。实际上，从小的对象(人类可读取文件)到媒体(音频和视频)或其它行业特定格式...
面对云计算的大趋势，企业是否做好了准备？如何受益于先行者的云最佳实践？向云转型有何风险？1月18日，Gartner研究总监曾劭清向媒体分享了其研究心得。 中国公有云市场成熟度偏低，但有自己的特点 曾劭清谈到IT消费总额可以分为数据中心系统、...
1 月 22 日，中国科学院国家天文台与阿里云正式成立“天文大数据联合研究中心”，双方在北京举办了合作协议签字暨研究中心揭牌活动。阿里云将作为天文台云计算大数据领域唯一战略合作伙伴，共同推进天文学科研和科普教育工作。 继去年 10 月双方在...
CNNIC：网民达7.31亿 近一半网民使用直播 中国互联网络信息中心(CNNIC)今日公布了第39次全国互联网发展统计报告。自1998年以来，中国互联网络信息中心形成了每年年初和年中定期发布《中国互联网络发展状况统计报告》的惯例。该报告主...
1月22日下午消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称为《报告》）。《报告》显示，截至2016年12月，中国网民规模达7.31亿，相当于欧洲人口总量，互联网普及率达到53.2%。中国...
1月22日，好未来教育云与阿里云在北京举行发布会，宣布双方达成战略合作，确立在教育行业云计算、大数据等领域的合作意向，将好未来教育云优质的教育科技积淀与阿里云的先进技术充分结合，为社会提供更多优质教育服务。 （左起）好未来集团副总裁兼教育云...
日前，Software AG在德国达姆施塔特发布了其关于2017年零售业的六项预测，新一轮预测建立在该公司2016年度的精确预测基础之上，包括零售商将努力开辟新渠道、极客化商铺、使用新技术改善存货管理、预测顾客需求等内容，实现与亚马逊的销售...
当前，也许大家正在忙准备回家的归途，但相信在匆忙中也一定不会错过对当下热点的关注，例如机器学习。作为DOIT的王牌栏目，“科技官”（映客号：297275480）的三位女主播决定在小年里为大家分享机器学习的热点盛宴，带来《从模仿游戏到机器学习...
企业级基础云服务商青云QingCloud日前宣布与中兴软创联合打造江苏农产品电子商务交易中心。该中心将以农产品网络交易平台、农产品信息咨询服务平台以及农产品展示平台为核心，融合线上线下资源，整合物流配送网络，打造一个极具影响力的农产品交易综...
1月19日，滴滴出行与密歇根大学宣布达成战略合作，双方将围绕“智慧交通”进行前沿技术的学术研究、成果转化，以及科研人才的培养。这是滴滴出行首次与国外高校进行深度合作，也表明了滴滴出行加大在前沿科学领域探索的力度和决心。 双方代表签署战略合作...
2017 年 1 月 19日，中国北京 — NetApp公司（纳斯达克股票代码：NTAP）近日宣布其又一全球卓越中心（Global Center of Excellence）已于印度班加罗尔正式落成，并借此启动NetApp首个初创企业加速计...
奥运会上运动员角逐金牌，这个备受关注的国际盛会也是各国企业代表争夺的赛场。 1月19日，奥委会宣布阿里巴巴成为2018年至2028年夏季奥运会和冬季奥运会的顶级赞助商，随即有美国资深体育记者爆料称亚马逊也参与此次顶级赞助商竞标，几轮报价和评...
半夜睡不着，爬起床来走到阳台去抽支烟，发现一只蟑螂，于是跟它聊了很长时间。把我对老婆的不满，对上司的不爽，对老板的压榨通通发泄给它听。烟抽完了，于是我狠狠一脚踩死了它，睡觉了……没办法，它知道的太多了…… 以上不过是笔者从网上转载的一个笑话...
又是紫光集团！1月18日下午17时，总投资2600亿元的紫光南京半导体产业基地项目正式落户南京。 紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁于英涛1月18日晚21点在朋友圈转发了该签约消息，于在发布的推文中称：2600亿投资南京，是我们的骄傲。...
奥运会上运动员角逐金牌，这个备受关注的国际盛会也是各国企业代表争夺的赛场。 1月19日，奥委会宣布阿里巴巴成为2018年至2028年夏季奥运会和冬季奥运会的顶级赞助商，随即有美国资深体育记者爆料称亚马逊也参与此次顶级赞助商竞标，几轮报价和评...
DOIT科技官 映客号：297275480 直播时间：2017年1月20日 14:00-15:00 直播内容：从《模仿游戏》到“机器学习” 电影介绍了“计算机科学之父”艾伦·图灵凭借他发明的破译密码机器——Christopher协助盟军破...
新年刚过，亚信集团董事长田溯宁赶赴美国参加2017年度国际消费电子产品展（CES），在那里遇到了丁健——亚信集团的另一位创始人，两人天天健步，后来李彦宏、杨元庆也陆续加入进来。 一群老IT人相聚一起，相聊甚欢，让田溯宁百感交集。 成立于19...
今天，HPE宣布以6.5亿美元现金收购了第二大超融合基础设施供应商SimpliVity，该收购案预计将在2017年4月30日结束。这意味着什么？ 事实上，这个“绯闻”从2014年6月份就已经传开，但两家谈判之后不了了之。直到2016年下半年...
为深入贯彻《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略，按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》部署，落实《信息产业发展指南》要求，近日...
1月18日下午，新春佳节来临之际，从南京传来喜讯，紫光南京半导体产业基地项目签约。据披露，此次投资达到2600亿元，目前双方已经敲定了产线动工日期。联系到此前在武汉，由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投资24...
又是紫光集团！1月18日下午17时，总投资2600亿元的紫光南京半导体产业基地项目正式落户南京。 紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁于英涛1月18日晚21点在朋友圈转发了该签约消息，于在发布的推文中称：2600亿投资南京，是我们的骄傲。...
1月18日，HPE以6.5亿美元现金收购了超融合存储厂商SimpliVity，为什么是HPE？HPE不是有基于StoreVirtual的CS200-HC的超融合产品吗？为什么是HPE收购，而不是与SimpliVity关系更为密切的思科、华为...
1月18日，上海云轴信息科技有限公司（简称ZStack），这家名不见经传的企业专有云、混合云市场的创新者，在北京宣布完成数千万人民币A轮融资。当天，ZStack还推出了以公共云为中心的混合云战略。 据悉，本轮融资由阿里云领投，找钢网胖猫创投...
近日，宣布旗下的存储系统提供超灵活超高速的主机接口，支持56Gb/s InfiniBand, 40Gb/s iSCSI与4 x 16Gb/s光纤通道接口。能够在资源密集型与关键业务的应用中，将带宽与吞吐量的表现提升到新的高度。用户可以游刃有...
联邦贸易委员会(FTC）最近发布了一份反垄断诉讼，指控高通与苹果公司达成一项反竞争协议，高通要求将其基带芯片保留在苹果产品中，其中包括iPhone和iPad。 这笔交易据称含有“大量激励付款”，条件是苹果在2011年和2012年期间的所有i...
HPE确定以6.5亿美元收购SimpliVity HPE将收购第二大超融合基础设施厂商SimpliVity，这个“绯闻”从2014年6月份开始传，2016年下半年又开始活泛，9月传一圈，11月传一圈，今天终于一锤定音，HPE宣布将以6.5亿...
华为总裁办2017年第2号文件发表了任正非于2016年12月1日在华为监管体系座谈会上发表的讲话。在这次讲话中，任正非指出公司不因为腐败而不发展，也不因为发展而宽容腐败；要建立严格而不恶的规则，人力资源的正向分配，干好了多分钱；监督岗位更多...