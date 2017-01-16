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业界

沈向洋:微软收购深度学习初创公司Maluuba

李 卫忠评论(0)

今天是令人激动的一天，微软在人工智能（AI）领域又取得了新的进展。我们就收购人工智能初创公司Maluuba事宜达成了共识。Maluuba是总部位于蒙特利尔市的一家公司，拥有全球最令人瞩目的聚焦自然语言理解的深度学习研究实验室。Maluuba...

大数据

机器在俯视人类，是我们的希望还是恐惧？

宋 家雨评论(0)

你看过“I，Robot”这部电影吗？如果你看过，是不是还记得这样一个场景：当警探史普纳进入庄严威武的USR公司时，公司大厅那个巨大的俯身凝视人类的机器人塑像？谈到 “I，Robot”观感时，有人使用了“不寒而栗”这个词，“感觉到发自脊背的寒...

大企业

如何用高科技解决“吃人的大货车”问题？

宋 家雨评论(0)

我们所在的世界，新增了一种吃人的怪物，当它拖着重达几吨的身躯，呼呼呼的在路上狂奔的时候，旁边开私家车的、走路的、骑单车的，都无一不感到胆战心惊，巴不得赶紧躲得远远的，甚至方圆数十米都能感受到它像沙尘暴一样卷土而来。 这种吃人的怪物，就是为现...