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大数据 国家天文台、阿里云天文大数据联合研究中心揭牌 1 月 22 日，中国科学院国家天文台与阿里云正式成立“天文大数据联合研究中心”，双方在北京举办了合作协议签字暨研究中心揭牌活动。阿里云将作为天文台云计算大数据领域唯一战略合作伙伴，共同推进天文学科研和科普教育工作。 继去年 10 月双方在...

业界 NetApp亚太新活力——全球卓越中心为初创企业与混合云加油提速 2017 年 1 月 19日，中国北京 — NetApp公司（纳斯达克股票代码：NTAP）近日宣布其又一全球卓越中心（Global Center of Excellence）已于印度班加罗尔正式落成，并借此启动NetApp首个初创企业加速计...